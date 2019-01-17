Неделя мужской моды в Милане: Emporio Armani. Осень, 2019

Джорджио Армани представил в Милане традиционно масштабную и щедрую суперлюксовую коллекцию.

Больше 140 новых образов представил Джорджио Армани на минувшей миланской Неделе моды. Удивительно, но долгие годы дизайнеру удается не просто оставаться самым плодотворным модельером, но при этом сохранять собственный оригинальный стиль и в то же время быть в авангарде моды. С одной стороны, каждая коллекция мэтра – это оттачивание своей фирменный манеры до идеала. С другой, Армани всегда если не актуален, то уж точно не старомоден. На этот раз суперлюксовый стиль его марки обновляется темой зимних видов спорта, а также использование современных и экологичных материалов. Приятные новости для приверженцев осмысленного производства и потребления: дизайнер отказался от натурального меха в пользу искусственного. Правда, выглядит он на удивление роскошно! В целом, осенне-зимнюю коллекцию Emporio Armani однозначно характеризовать сложно из-за ее масштабов, но не будет неправильным назвать ее одновременно строгой и мягкой.