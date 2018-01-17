Неделя мужской моды в Милане: Ermenegildo Zegna Couture. Осень, 2018

Алессандро Сартори представил коллекцию в новой концепции визуальной чистоты и простоты.

Место для показа кутюрной мужской коллекции было выбрано поразительное. Заснеженное шоу Ermenegildo Zegna Couture состоялось в необруталистском здании миланского Университета Боккони, созданном швейцарским художником Томасом Флехтнером и бюро Grafton Architects. Стиль и атмосфера локации очень хорошо повторяли настроение роскошной коллекции Алессандро Сартори. По признанию дизайнера, он был вдохновлен идеей объединения ручных ремесел и достижений технического прогресса, которым известно необруталистское направление в архитектуре.

Следуя за идеей, Сартори использовал в коллекции абсолютно новую ткань Oasi Cashmere. Материал в течение 12 лет разрабатывался в лабораториях Lanificio Zegna и отличается технологией глубокого окрашивания натуральными красителями, изготовленных из цветов, трав, древесины, листьев и корней. В некоторых случаях химикам компании удалось даже достичь флуоресцентного эффекта. Также в арсенале дизайнера присутствуют экспериментальные ткани от Bonotto SpA, включая матовый хлопок, шерстяной вельвет и новую ткань из тканой кожи. Дизайнер включил в коллекцию и инновационный износостойкий трикотаж, кашемир и жаккард.

Что касается модельного ряда, то он полностью построен на легких, чистых и простых линиях, не перегружен декором, и полностью утилитарен. Эта одежда создана не просто для создания превосходного стиля, но и для комфорта в его современном прочтении. Поскольку Сартори рассчитывает завоевать будущее мужской одежды, он постоянно пересматривает традиционное наследие, смешивает его с новыми технологиями, не забывая о потребностях своих клиентов.