Неделя мужской моды в Милане: Ermenegildo Zegna Couture. Весна, 2019

В стремлении создать невесомую и легкую одежду Алессандро Сартори придумал атлетические образы из нейлона.

Креативный директор Ermenegildo Zegna Couture решил подарить мужчинам легкость и расслабленность. Для этого Алессандро Сартори разработал объемные, но невесомые образы с графическим декором. Дизайнер воспевает культ здорового атлетического тела, поэтому активно использует ссылки на спортивный стиль. Однако герой его коллекции – современный молодой человек, который привык получать от жизни удовольствие. Отсюда и мешковатость одежды. Чтобы вещи не были перегружены, Сартори экспериментирует с сочетаниями высокотехнологичных тканей, использует нейлон и водонепроницаемую мембрану. За естественность отвечают хлопок и рубашечная ткань.