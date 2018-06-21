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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Милане: Ermenegildo Zegna Couture. Весна, 2019

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  • 21 Июня 201814:32
Сюжеты: Zegna, Весна-лето 2019, Неделя моды в Милане

В стремлении создать невесомую и легкую одежду Алессандро Сартори придумал атлетические образы из нейлона.

Креативный директор Ermenegildo Zegna Couture решил подарить мужчинам легкость и расслабленность. Для этого Алессандро Сартори разработал объемные, но невесомые образы с графическим декором. Дизайнер воспевает культ здорового атлетического тела, поэтому активно использует ссылки на спортивный стиль. Однако герой его коллекции – современный молодой человек, который привык получать от жизни удовольствие. Отсюда и мешковатость одежды. Чтобы вещи не были перегружены, Сартори экспериментирует с сочетаниями высокотехнологичных тканей, использует нейлон и водонепроницаемую мембрану. За естественность отвечают хлопок и рубашечная ткань.

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