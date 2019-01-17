Неделя мужской моды в Милане: Ermenengildo Zegna. Осень, 2019

Представляя новую коллекцию, Алессандро Сартори подчеркнул, что хотел создать более шикарные и менее уличные образы.

Похоже, что креативный директор марки Ermenengildo Zegna немного устал от тотального засилья уличной моды. На этот раз Алессандро Сартори обратился к более шикарному стилю, хотя до конца и не отказался от демократичных элементов, например, спорта. Новая коллекция марки основана на идее о соединении линий, отсюда и угловатые конструкции, и большие квадратные элементы, и гибриды разнородных фактур и материалов. Кроме того, Сартори работает с объемами и пропорциями и расслабленные образы дополняет более строгими и даже тесными пальто. При этом линейность и угловатость коллекции смягчена многослойностью и сочетаниями разной длины. Для марки такие решения оказались действительно новыми и оригинальными.