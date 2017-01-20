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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Милане: Etro. Осень, 2017

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  • 20 Января 201712:40
Сюжеты: Etro, Неделя моды в Милане, Осень-зима 2017-18

Кин Этро рассказал, что создавая новую мужскую коллекцию, был вдохновлен культурой Гималаев.

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  • Etro. Осень, 2017

Комментируя осенне-зимнюю коллекцию, полную цветов, узоров и психоделии, Кин Этро рассказал, что черпал вдохновения в своих путешествиях. В частности, Этро сказал, что в восторге от культуры и природы Гималаев. При этом дизайнер отметил, что к экзотике и этнике посчитал нужным добавить актуальных спорта и уличной моды. Так появились эти ветровки из смешанных тканей, брюки, щедро украшенные узорами, и пальто со шнуровками.

Не обошлось в новой коллекции без традиционных для марки пейсли, которые украшают жилеты и куртки. Флоральные и анималистичные же мотивы расположились на свитерах. Все ткани обработаны при помощью специальных технологий, создающих особенные текстуры и 3D-эффекты.

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