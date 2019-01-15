Неделя мужской моды в Милане: Etro. Осень, 2019

В новой коллекции Кин Этро использует еще больше материалов из переработанного пластика и экотканей.

Креативный директор мужской линейки Etro представил на миланской Неделе коллекцию, в которую, кроме всего прочего, вошли пальто в клетку из переработанных ПЭТ-бутылок, джинсы из экологически чистого денима и куртка, сшитая из кусочков переработанных материалов. В этом сезоне Кин Этро основательно заявил, что встал на зеленый путь, а само шоу сопроводил медиаинсталяцией и выставкой скульптур из пластиковых бутылок. Дизайнер рассказал о своем намерении следовать осмысленному производству: «Я начал обновлять рубашки моих братьев 25 лет назад, заменяя манжеты и воротники, я делал лоскутные изделия и перекрашивал старые ткани… Это было в моем сердце всегда. Планета священна для меня». Экологичное сознание и восхищение природой Этро проявилось и в самих моделях: поверхность зеленого бархатного пиджака из новой коллекции напоминает кору дерева, длинные пальто с цветочным принтом вдохновлены сиенским гобеленом XIII века, а пальто из переработанной шерсти украшены мифическими мотивами.