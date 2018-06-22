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Etro (44)
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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Милане: Etro. Весна, 2019

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  • 22 Июня 201815:35
Сюжеты: Etro, Неделя моды в Милане, Весна-лето 2019

На этот раз Кин Этро полон философских размышлений о том, как объединить биоразнообразие природы и современную одежду.

Представляя весенне-летнюю коллекцию для мужчин, дизайнер рассуждал о том, что современный городской человек максимально оторван от живой природы. По мнению креативного директора Etro, новые образы гармонично объединяют моду и биоразнообразие. Двигаясь в сторону естественности и натуральности, Кин Этро использует немного старомодный, хотя и очень элегантный крой. Формы в новой коллекции плавны и текучи, они не сковывают движений и выглядят очень красиво. Главное внимание на использованных тканях: материал, полученный из стеблей крапивы, бамбук, пенька и натуральные красители из свеклы и кофе. При этом все выглядит роскошно, т.к. Этро использует великолепный декор: вышивка бисером, сверкающие детали, плетение, утонченные рисунки.

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