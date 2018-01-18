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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Милане: Fendi. Осень, 2018

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  • 18 Января 201811:27
Сюжеты: Fendi, Неделя моды в Милане, Осень-зима 2018-19

Новая коллекция Сильвии Фенди, созданная в соавторстве с художником Рейли Хеем, получилась роскошной, но очень ироничной.

Для работы над новой мужской коллекцией итальянский дом Fendi пригласил художника-иллюстратора Рейли Хея. Выпускник Королевского колледжа искусств уже давно прославился как автор одного из самых остроумных Instagram-аккаунтов о моде, но теперь его творчество появилось и на подиуме. Для роскошных моделей Сильвии Фенди осенне-зимнего сезона художник сюрреалистический декор, придавший одежде заметную долю иронии и снизивший градус пафоса.

Дом Fendi по-прежнему остается верным себе, однако делает заметный поворот к коммерческому успеху и доступности. Поэтому коллекция построена на утилитарности, за образец которой взята форма летчиков. Правда, летчик этот знает толк в актуальных трендах, поэтому мастерски смешивает спорт, уличную моду и элегантную классику. Традициям Fendi в коллекции тоже нашлось место: на подиуме появились длинные шубы, украшенные широкими полосами, напоминающими о фирменном черно-коричневом узоре Pequin.

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