Неделя мужской моды в Милане: Fendi. Осень, 2018

Новая коллекция Сильвии Фенди, созданная в соавторстве с художником Рейли Хеем, получилась роскошной, но очень ироничной.

Для работы над новой мужской коллекцией итальянский дом Fendi пригласил художника-иллюстратора Рейли Хея. Выпускник Королевского колледжа искусств уже давно прославился как автор одного из самых остроумных Instagram-аккаунтов о моде, но теперь его творчество появилось и на подиуме. Для роскошных моделей Сильвии Фенди осенне-зимнего сезона художник сюрреалистический декор, придавший одежде заметную долю иронии и снизивший градус пафоса.

Дом Fendi по-прежнему остается верным себе, однако делает заметный поворот к коммерческому успеху и доступности. Поэтому коллекция построена на утилитарности, за образец которой взята форма летчиков. Правда, летчик этот знает толк в актуальных трендах, поэтому мастерски смешивает спорт, уличную моду и элегантную классику. Традициям Fendi в коллекции тоже нашлось место: на подиуме появились длинные шубы, украшенные широкими полосами, напоминающими о фирменном черно-коричневом узоре Pequin.