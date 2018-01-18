Неделя мужской моды в Милане: Giorgio Armani. Осень, 2018

Еще одна коллекция Джорджио Армани была представлена на завершившейся в Милане Недели мужской моды.

В качестве источника вдохновения для новой коллекции своей основной линии Армани выбрал образ мужчины, который любит приключения, но при этом всегда выглядит элегантно. Взяв за основу военный стиль, дизайнер дополнил его изрядной долей гламура и шика и превратил в нечто совсем новое. С одной стороны, коллекция получилась универсальной, с другой – требует немедленного выхода на красную ковровую дорожку, чтобы блистать бархатом под вспышками фотокамер.

В начале показа Giorgio Armani на подиум вышли модели в габаритной и функциональной одежде в духе уличной моды. Однако продолжилось шоу шикарными вечерними образами. Однако вся коллекция была построена на заимствованиях из флотской и военной формы. Об этом напоминали и расцветки, и двубортный крой, и обилие пуговиц, и кожаные детали на плечах, и высокие сапоги, и другие выразительные элементы.