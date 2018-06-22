Неделя мужской моды в Милане: Giorgio Armani. Весна, 2019

Джорджио Армани использовал многочисленные этнические отсылки, которыми украсил комфортные и мягкие конструкции.

На парижском показе новой коллекции Джорджио Армани приятно удивил собравшуюся публику новым взглядом на мужскую моду. Дизайнер не стал использовать ярких расцветок и диких принтов, а также отложил ностальгию по любимым восьмидесятым. На этот раз Армани мягок, прост и суперэлегантен! Характер коллекции вдохновлен образами расслабленных кочевников, путешествующих по всему миру. Отсюда и мультикультурализм этнических ссылок, и желание выглядеть красиво, но в комфортной одежде. В целом, коллекцию можно охарактеризовать как гардероб современного элегантного джентльмена, показанный через линзу городской моды и стремление быть естественным.