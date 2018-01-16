Неделя мужской моды в Милане: Gosha Rubchinskiy. Осень, 2018

В рамках миланской Недели российский дизайнер представил новую коллекцию, вдохновленную рок-эстетикой и ранней постсоветской эпохой.

Хотя Гоша Рубчинский и попал в расписание Недели мужской моды в Милане, показ новой коллекции он провел в Екатеринбурге. Шоу состоялось в Ельцин-центре, что отлично поддержало концепцию самой коллекции. Рубчинский вдохновлен 1990-ми годами и российской музыкальной культурой того времени, которая во многом определялась уральскими рок-группами. Героями Гоши на этот раз стали не мальчики-скейтеры, а гопники, скинхеды и рокеры.

Во многом ностальгическая атмосфера шоу подчеркивалась слоганами, которыми дизайнер украсил некоторые модели. На одежде можно было увидеть слова «свобода», «враг», «Россия», написанные такой модной сегодня (как и в конце 1980-х – начале 1990-х) на Западе кириллицей. Рассказывая историю о падении «железного занавеса», Рубчинский апеллирует к современным реалиям, когда в отношениях России и остального мира чувствуется, мягко говоря, натянутость и прохлада.

Тему поддерживают и развивают коллаборации Рубчинского с Levi’s, Dr. Martens, Adidas и Burberry, которые вошли в коллекцию. Кажется, лед между российским и западным миром растает, и доступными для нас станут бренда и продукты, о которых можно было только мечтать. Шоу завершилось настоящим рок-концертом и коллективным исполнением моделей знаковой для эпохи перестройки и начала 1990-х годов песни Goodbye America группы Nautilus Pompilius. Стефано Пилати, который принимал участие в шоу, назвал его брутальным, уместным и трогательным,а также подчеркнул: «Рубчинский – дизайнер, который говорит от лица своих поклонников и таким образом продолжает оставаться вне обычных форматов клише моды».