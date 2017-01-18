Неделя мужской моды в Милане: Jil Sander. Осень, 2017

Творческая команда бренда представила классную коллекцию, вдохновленную мужской классикой и популярным спортивным шиком.

1 / 25 Jil Sander. Осень, 2017

















































После ухода креативного директора Родольфо Пальялунги дом Jil Sander так и не нашел ему замену. Новая коллекция марки разработана творческой командой под руководством дизайнеров Люка и Люси Майер. Образы сезона осень-зима 2017/18 получились интересными и главное – хорошо выполненными.

Как признаются создатели коллекции, они вдохновлялись книгой Хальдоура Лакснесса «Независимые люди», рассказывающей историю борьбы людей против природы. Поэтому главной темой сезона стало чувство защищенности. Свитера и пальто, многослойность, различные варианты утепления, напоминающие бронежилеты, составили ядро коллекции. при этом модели демонстрируют курс на новые пропорции: куртки стали более удлиненными, а брюки – укороченными и слегка расклешенными.