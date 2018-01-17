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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Милане: Marni. Осень, 2018

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  • 17 Января 201811:35
Сюжеты: Marni, Неделя моды в Милане, Осень-зима 2018-19

Креативный директор итальянского бренда Франческо Риссо разработал личную и креативную коллекцию, наполненную сюрреалистическими мотивами.

Тема детства, которая обычно связана с невинностью и фантазиями, продолжает оставаться любимым источником вдохновения Франческо Риссо. В этот раз дизайнер устроил большой костер на свалке, вокруг которого собрал гостей показа, журналистов и байеров. Сюрреалистичная и игровая атмосфера шоу поддерживалась и самой коллекцией. В этом сезоне Риссо работает с намеренно неправильными пропорциями, превращая моделей то ли в беспризорников, то ли в бунтующих подростков.

Брюки оказываются слишком большими, а у украшенных принтами рубашек – слишком длинные рукава, трикотажные жилеты сидят точно по фигуре, если не назвать их тесными. Риссо ироничен в этих образах, что подчеркивается и детскими рисунками небывалых эксцентричных существ, которые дизайнер использует в качестве декора. Чтобы подчеркнуть нереальность образов Франческо вводит в коллекцию почти инородные для нее золотые и красные жаккардовые ткани в восточном стиле, а связанные вручную трикотажные свитера сочетает с высокотехнологичным нейлоном.

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