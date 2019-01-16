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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Милане: Marni. Осень, 2019

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  • 16 Января 201921:00
Сюжеты: Marni, Неделя моды в Милане, Осень-зима 2019-20

Франческо Риссо представил жизнерадостную коллекцию, адресованную поколению молодых и веселых людей.

Рассказывая о новой коллекции за кулисами шоу, Франческо Риссо сказал, что хотел изобразить настоящего слона в комнате современного общества – нетрадиционную, возможно, немного странную и эксцентричную молодежь, которая не хочет соответствовать общепринятым стандартам. Своей цели креативный директор Marni достиг вполне успешно. На этот раз дизайнер отказался от привычных предметов мужского гардероба, в том числе костюмов из букле, пальто и классических брюк. Риссо постарался быть более ярким и оригинальным, поэтому создал эти расслабленные образы, основанные на пижамном стиле. Шелк, украшенный узорами и ретро анимацией, подошел для коллекции как нельзя лучше. Разноцветные полосатые свитера из мохера напомнили о бунтарской моде девяностых годов прошлого века, что было подчеркнуто и денимом, вытравленным кислотой. При Франческо традиционная итальянская марка определенно становится более живой и молодой.

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