Неделя мужской моды в Милане: Missoni. Осень, 2017

Анджела Миссони предложила будущей осенью и зимой совмещать роскошь и спортивный шик.

1 / 33 Missoni. Осень, 2017

































































Новая коллекция Missoni основана на идеях атлетизма (что заметно в линиях силуэта) и спортивного шика. Во время интервью за кулисами Анджела призналась, что хотела на современный лад рассказать о зимней моде 1970-х. поэтому в коллекции заметно влияние горнолыжного спорта и ассоциации с активным отдыхом в Альпах.

Особенного внимания заслуживает цветовая палитра коллекции, полная жизнерадостных оттенков красного, желтого, горчичного, бирюзового и зеленого. Дизайнер также сказала, что вдохновлялась классическим узором клеткой, но созданной на специальных ткацких станках Missoni, на которых, кстати, создаются легендарные зигзаги дома. Однако Анджела не углубляется в ностальгию, а шагает в ногу со временем. Ее толстые полосатые свитера и клетчатые брюки создают очень привлекательные графические контрасты.

По традиции главное место в коллекции Missoni занимает трикотаж: кардиганы и свитера. Добавляя к ним куртки-рубашки, дизайнер создает многослойные образы с несколько укороченными силуэтами. В целом, эту коллекцию можно смело назвать воплощением современного спорт-шика, адресованного более молодому поколению.