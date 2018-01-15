Неделя мужской моды в Милане: Missoni. Осень, 2018

В новой коллекции Анджела Миссони изображает молодого творческого человека, живущего в Нью-Йорке в восьмидесятые годы.

Ведя довольно активную экспансию на американском рынке, Анджела Миссони все чаще обращается за вдохновением к местной культуре. На этот раз итальянский дизайнер придумала мужскую коллекцию образов, которые могли бы иметь место в творческой среде Нью-Йорка эпохи 1980-х. Герой Миссони молод, возможно, художник, живет на Манхэттене в окружении таких же креативных людей. Звучит довольно романтично, а главное – дает новой коллекции нужной доли эклектики, индивидуальности и ироничности. Для этого Миссони гармонично сочетает разные цвета и узоры, фактуры и ткани. Кроем того, в коллекции можно заметить полоску и возвращение свитеров с V-образными вырезами. Анджела все так же признается в любви многослойности и под тонкий трикотажный свитер предлагает носить цветочную рубашку, а сверху –текстурированный кардиган.