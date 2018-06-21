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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Милане: Missoni. Весна, 2019

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  • 21 Июня 201815:32
Сюжеты: Missoni, Неделя моды в Милане, Весна-лето 2019

Мотоциклы и легендарное ралли Париж – Дакар послужили источниками вдохновения для Анджелы Миссони при создании весенне-летней коллекции.

В новой мужской коллекции Анджела Миссони воздает должное страсти ее брата Витторио. В центре внимания дизайнера скорость, рев моторов, мотоциклы и знаменитое на весь мир ралли Париж – Дакар. Впервые эта гонка была осуществлена в 1970-х годах, поэтому в образном ряду так заметна ностальгия по романтике той поры. Отсюда туники, узоры, короткие шорты, широкая полоска и струящиеся фактуры. Миссони украшает расслабленный трикотаж коллекции гоночными флагами, а брюки и шорты из кожи раскрашивает вручную и добавляет им эффекта выгорания.

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