Неделя мужской моды в Милане: Moschino. Осень, 2017

Джереми Скотт дебютировал в Милане с полноценной мужской коллекцией, вдохновленной темой милитари.

1 / 69 Moschino. Осень, 2017









































































































































Рассказывая о своей дебютной мужской коллекции, дизайнер сообщил: «Это глобальная ситуация. Сегодня весь мир находится на помойке, и мы должны постоянно бороться. За свои права, за красоту, за все, во что мы верим. Этим шоу мне хотелось передать столько идей! Рисунки на одежде были покрыты мазками краски, это как нельзя лучше отражает то, что я чувствую. Мы все время пытаемся найти какие-либо частички красоты, но она постоянно ускользает от нас».

Показ Moschino, действительно, напоминал о мрачном будущем человечества. Вся коллекция, что очевидно, вдохновлена темой милитари и постапокалипсиса. Воины Джереми Скотта одеты в штаны и перчатки из металлизированной ткани, напоминающей о костюмах космонавтов. Дизайнер гармонично смешал военные коды с привычным для него китчем. Это особенно заметно на контрасте мужских и подчеркнуто женственных женских моделей. Девушки-манекенщицы на шоу напоминали скорее символы любви и искупления, которые должны спасти человечество от катастрофы.