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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Милане: Moschino. Осень, 2018

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  • 16 Января 201812:13
Сюжеты: Moschino, Неделя моды в Милане, Осень-зима 2018-19

Кажется, Джереми Скотт представил в Милане свою самую серьезную коллекцию, созданную для Moschino.

Главными темами осенне-зимней коллекции Скотта стали размывание гендерных границ, сексуальность и порно. Дизайнер смешал и хорошенько взболтал составляющие, умудрившись обойтись без ярких красок и принтов. Новая коллекция Moschino уже не про поп-арт, хотя и про поп-культуру, которая постоянно эксплуатирует секс.

Однако даже черный цвет, латекс, кожа и заигрывание с БДСМ-эстетикой не сделали коллекцию агрессивной или отталкивающей. Кроме черной кожи, грубой байкерской обуви, корсетов и шнуровок, здесь можно увидеть красивые платья из бархата и шифона, однако украшенные провокационными фотографиями и принтами. Что ж, у Скотта получилась по-настоящему концептуальная, умная и красивая коллекция, выводящая Moschino на совершенно иной уровень.

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