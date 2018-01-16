Неделя мужской моды в Милане: Moschino. Осень, 2018

Кажется, Джереми Скотт представил в Милане свою самую серьезную коллекцию, созданную для Moschino.

Главными темами осенне-зимней коллекции Скотта стали размывание гендерных границ, сексуальность и порно. Дизайнер смешал и хорошенько взболтал составляющие, умудрившись обойтись без ярких красок и принтов. Новая коллекция Moschino уже не про поп-арт, хотя и про поп-культуру, которая постоянно эксплуатирует секс.

Однако даже черный цвет, латекс, кожа и заигрывание с БДСМ-эстетикой не сделали коллекцию агрессивной или отталкивающей. Кроме черной кожи, грубой байкерской обуви, корсетов и шнуровок, здесь можно увидеть красивые платья из бархата и шифона, однако украшенные провокационными фотографиями и принтами. Что ж, у Скотта получилась по-настоящему концептуальная, умная и красивая коллекция, выводящая Moschino на совершенно иной уровень.