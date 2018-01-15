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Prada (223)
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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Милане: Prada. Осень, 2018

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  • 15 Января 201818:25
Сюжеты: Prada, Неделя моды в Милане, Осень-зима 2018-19

Миучча Прада представила в Милане очень современную коллекцию в духе стритфэшн, созданную из черного нейлона.

На этот раз Прада вдохновлялась эпохой 1990-х, поэтому активно использовала черный нейлон, ткань, которая сделала имя ее бренду в начале десятилетия. Однако оглядываясь назад, Мицчча остается одним из самых современных дизайнеров и даже на шаг опережает свое время. Нейлон у итальянского дизайнера не выглядит старомодно, Миучча смогла создать из него актуальные образы в духе уличной моды.

Перед началом показа сама дизайнер подчеркнула в беседе с журналистами, что хочет вернуться к «утилитарной, рациональной и промышленной душе» своего бренда. Поэтому создавая новую коллекцию, Прада вдохновлялась униформой из различных сфер деятельности. Миучча рассказала: «Идея заключается в том, чтобы использовать утилитарные или спортивные вещи в очень элегантном ключе. Я питаю страсть к нейлону, это любовь, за которую я могу умереть. Нейлон – эмблема промышленной стороны, и когда мы начинали, это было совершенно необычно».

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