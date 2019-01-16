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Prada (237)
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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Милане: Prada. Осень, 2019

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  • 16 Января 201914:59
Сюжеты: Prada, Осень-зима 2019-20

На этот раз Миучча Прада пребывала в романтическом настроении и вдохновлялась книгой Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей».

В осенне-зимней коллекции Миучча Прада проявила себя как большой романтик. Дизайнер обратилась к знаменитому роману Мэри Шелли о чудовище Франкеншетйна и создала образы, в которых читается влияние фантастики и науки. Прада изучает природу современного человека и уделает большое значение его эмоциональности, чувствительности, страхам и слабостям. Новая коллекция – как раз тот гардероб, по мнению модельера, который поможет человеку чувствовать себя комфортно в окружающем мире. При этом Миучче не откажешь в превосходном чувстве юмора, которое на этот раз проявляется через головные уборы, заплатки на свитерах, принты и прочий декор.

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