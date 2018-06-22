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Prada (227)
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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Милане: Prada. Весна, 2019

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  • 22 Июня 201815:34
Сюжеты: Prada, Весна-лето 2019, Неделя моды в Милане

Миучча Прада находится в поисках более элегантных решений, которые она могла бы предложить молодым мужчинам.

Желая угодить своим клиентам, итальянский дизайнер постоянно изучает их вкусы и потребности. Эта работа заметна в каждой коллекции Миуччи Прада, и весенне-летняя не стала исключением. Прада ориентируется на молодых горожан, которые ведут динамичный образ жизни, много работают, занимаются спортом и знают толк в отдыхе и развлечениях. При этом дизайнер хочет предложить им нечто более элегантное, чем просто универсальная форма. Уместная в разных ситуациях. Новая коллекция получилась утонченной, но Прада не забывает об иронии. Чтобы внести элемент шутки и фана, Миучча дополняет модельный ряд выразительными аксессуарами, из которых главное внимание на этот раз вызвали шапки-ушанки.

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