Неделя мужской моды в Милане: Prada. Весна, 2019

Миучча Прада находится в поисках более элегантных решений, которые она могла бы предложить молодым мужчинам.

Желая угодить своим клиентам, итальянский дизайнер постоянно изучает их вкусы и потребности. Эта работа заметна в каждой коллекции Миуччи Прада, и весенне-летняя не стала исключением. Прада ориентируется на молодых горожан, которые ведут динамичный образ жизни, много работают, занимаются спортом и знают толк в отдыхе и развлечениях. При этом дизайнер хочет предложить им нечто более элегантное, чем просто универсальная форма. Уместная в разных ситуациях. Новая коллекция получилась утонченной, но Прада не забывает об иронии. Чтобы внести элемент шутки и фана, Миучча дополняет модельный ряд выразительными аксессуарами, из которых главное внимание на этот раз вызвали шапки-ушанки.