Неделя мужской моды в Милане: Ralph Lauren Purple Label. Осень, 2019

Ральф Ролен работал с архивными принтами и аксессуарами, на основе которых создал образы в духе высокого гламура.

Традиционно коллекция Purple Label представляет взгляд назад, на славное прошлое дома Ralph Lauren. Дизайнер пользуется собственными архивами, на основе которых создает нечто новое и актуальное. На этот раз Ральф прошелся по всей 50-летней истории своей марки и работал с принтами, аксессуарами и другими предметами из прошлых коллекций. На основе всего этого он создал образы в духе высокого гламура, но при этом вполне современные.

Особе внимание Ральф Лорен уделил теме лошадей и рисункам периода ранних девяностых годов XX века. Этим декором он украсил полы пальто, замшевые куртки и даже деним, который у него смотрится очень благородно. Мотивы повторяются также на каблуках обуви и пряжках. Кроме того, дизайнер много пользовался любимым бархатом насыщенных оттенков, причем использовал его не только в вечерних нарядах, но и для дневных костюмов тон в тон, даже для галстуков и рубашек.