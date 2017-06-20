Неделя мужской моды в Милане: Ralph Lauren Purple Label. Весна, 2018

В новой коллекции Ральф Лорен попытался преобразовать свои архивы для нового поколения.

1 / 41 Ralph Lauren Purple Label. Весна, 2018

















































































Весенне-летняя коллекция линейки Ralph Lauren Purple Label действительно выглядит довольно ностальгически и даже винтажно. Ральф Лорен обращается к своему прошлому, а также изучает коды традиционного стиля европейского джентльмена. Герой коллекции явно знает толк в расслабленной элегантности, которую берет на вооружение, отправляясь на летние каникулы.

Чтобы создать правильное настроение, Лорен использует огромное количество натуральных тканей с богатыми и приятными на ощупь текстурами. Главными материалами коллекции стали шелк, лен и легкий трикотаж, из которых дизайнер создает модели в пижамном стиле. В новой коллекции даже двубортные пиджаки и формальная одежда смотрятся очень расслабленно и гедонистично. Многие образы вдохновлены винтажным стилем водителей-гонщиков, о чем свидетельствует и заглавная тема показа «Тур де Ральф».