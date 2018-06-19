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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Милане: Roberto Cavalli. Весна, 2019

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  • 19 Июня 201811:15
Сюжеты: Roberto Cavalli, Неделя моды в Милане, Весна-лето 2019

Самым приятным сюрпризом первого дня миланской Недели стал показ весенне-летней коллекции будущего года от Пола Сарриджа.

Пол Сарридж представил на подиуме Милана довольно веселый и легкий гардероб для современных мужчин. По всей видимости, итальянский дом моды по-прежнему ориентируется на молодых, красивых, смелых и богатых. Однако Сарридж все-таки осторожно ведет корабль Roberto Cavalli по этому курсу. Его дебютная мужская коллекция – это попытка создать радостный, позитивный и яркий мир, в котором клиенты дома могли бы расслабиться. Дизайнер заменил романтический рок-н-ролл и декадентское прошлое марки на современную энергию и свежесть. Но самое главное – Сарридж наконец-то смог убедить руководство в правильности отказа от показной роскоши. Получилось очень здорово и многообещающе.

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