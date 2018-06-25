Вход
ADV
Интересно
Stella McCartney (152)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Милане: Stella McCartney. Весна, 2019

  • 145
  • 0
  • 25 Июня 201813:31
Сюжеты: Stella McCartney, Неделя моды в Милане, Весна-лето 2019

В весенне-летней коллекции Стеллы Маккартни для мужчин особенно заметно ее желание отдыхать и путешествовать.

Как говорит сама Стелла Маккартни, круиз – это не сезон, а то, что она всегда держит в голове. Дизайнер выросла на органической ферме, где особенно чувствуется смена сезонов и желание расслабиться и отдохнуть. Именно это желание стало источником вдохновения для создания новых мужских образов, хотя Стелла не забывает, что ее клиенты – это современные молодые люди, живущие в городах. Маккартни также активно использует отсылки на спорт, трикотаж и эффектный декор в виде застежек-молний и графичных элементов. Ткани все натуральны или высокотехнологично, но обязательно дружелюбны к окружающей среде.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru