Неделя мужской моды в Милане: Stella McCartney. Весна, 2019

В весенне-летней коллекции Стеллы Маккартни для мужчин особенно заметно ее желание отдыхать и путешествовать.

Как говорит сама Стелла Маккартни, круиз – это не сезон, а то, что она всегда держит в голове. Дизайнер выросла на органической ферме, где особенно чувствуется смена сезонов и желание расслабиться и отдохнуть. Именно это желание стало источником вдохновения для создания новых мужских образов, хотя Стелла не забывает, что ее клиенты – это современные молодые люди, живущие в городах. Маккартни также активно использует отсылки на спорт, трикотаж и эффектный декор в виде застежек-молний и графичных элементов. Ткани все натуральны или высокотехнологично, но обязательно дружелюбны к окружающей среде.