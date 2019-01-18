Неделя мужской моды в Милане: Tom Ford. Осень, 2019

Том Форд показал в Милане одну из самых красивых и стильных коллекций будущей осени.

Том Форд традиционно очаровал поклонников и критиков новой коллекцией. Дизайнер работал на стыке строгой классики и уличной моды, при этом используя самые роскошные ткани. Сильный акцент Форд сделал на верхней одежде, которая у него без урона для элегантности получилась практически скульптурной. Пуховики получили широкие отвороты, запахи и огромные карманы, а шелковые куртки – надежный и комфортный утеплитель внутри. Как всегда, Форд работает с кожей, которая помогает ему придавать образам ковбойской стилистики. Смотрится все вместе очень впечатляюще!