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Tom Ford (106)
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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Милане: Tom Ford. Весна, 2018

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  • 25 Июня 201710:38
Сюжеты: Tom Ford, Весна-лето 2018, Неделя моды в Милане

Американский дизайнер представил в Милане яркую коллекцию, полную жаркого средиземноморского настроения.

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  • Tom Ford. Весна, 2018

Новая коллекция Тома Форда стала одной из самых запоминающихся на минувшей Недели мужской моды в Милане. Новые образы вдохновлены средиземноморской атмосферой и жаркими оттенками розового, синего, кораллового и красного. Форд работал с классическими силуэтами и простыми линиями, создавая эти стильные костюмы изо льна, замшевые куртки и жакеты из денима.

Нейтральную палитру дизайнер оставил в прошлом сезоне и использовал на этот раз богатые и элегантные ткани, украшенные пестрыми психоделическими узорами. Шелк Форд дополнил бархатом, что вызывает ассоциации со стилем 1970-х годов. О ностальгии модельера говорят и широкие остроконечные лацканы, а также элементы спортивного стиля и ковбойские куртки.

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