Неделя мужской моды в Милане: Tom Ford. Весна, 2018

Американский дизайнер представил в Милане яркую коллекцию, полную жаркого средиземноморского настроения.

1 / 28 Tom Ford. Весна, 2018























































Новая коллекция Тома Форда стала одной из самых запоминающихся на минувшей Недели мужской моды в Милане. Новые образы вдохновлены средиземноморской атмосферой и жаркими оттенками розового, синего, кораллового и красного. Форд работал с классическими силуэтами и простыми линиями, создавая эти стильные костюмы изо льна, замшевые куртки и жакеты из денима.

Нейтральную палитру дизайнер оставил в прошлом сезоне и использовал на этот раз богатые и элегантные ткани, украшенные пестрыми психоделическими узорами. Шелк Форд дополнил бархатом, что вызывает ассоциации со стилем 1970-х годов. О ностальгии модельера говорят и широкие остроконечные лацканы, а также элементы спортивного стиля и ковбойские куртки.