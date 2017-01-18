Неделя мужской моды в Милане: Versace. Осень, 2017

В новой коллекции от Донателлы Версаче можно увидеть более скромные и «повзрослевшие» образы.

1 / 41 Versace. Осень, 2017

















































































Донателла отказалась от откровенной сексуальности и моделей в духе бифкейк. Кроме того, с одежды исчезли яркие и блестящие логотипы «Медуза». Невооруженным глазом мы также сразу же замечаем, что в новой коллекции нет привычного юмора и безвкусицы, которые давно стали синонимом мужских коллекций Versace.

Для сезона осень-зима 2017/18 Версаче предлагает более элегантный модельный ряд, в котором нашлось место традиционной клетке, пальто-кейпам и утонченным костюмам. Дизайнер будто бы начала более серьезно относиться к мужской линейке, которая должна соответствовать сильному женскому направлению бренда.

Сама же Донателла о новой коллекции сказала, что хотела передать идею братства, когда мужчины объединяются, чтобы сражаться против общих проблем. В целом, коллекция кажется отличным собранием первоклассных городских образов, которые подойдут всем: от бизнесменов до молодых модников.