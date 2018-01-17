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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Милане: Versace. Осень, 2018

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  • 17 Января 201811:25
Сюжеты: Versace, Неделя моды в Милане, Осень-зима 2018-19

Новая коллекция Донателлы Версаче стала продолжением работы с архивами итальянского дома и отличается постмодернистским подходом к созданию моды.

Рубеж 2017-2018 годов можно по праву назвать временем Versace. Желая почтить память трагически погибшего брата, Донателла Версаче максимально глубоко погрузилась в архивы марки и наследие Джанни. При этом наследница империи применяет постмодернистский подход к созданию современной моды и смешивает изобретения и находки старшего брата с актуальным уличным стилем и бунтарством панка. Комментируя всю эту эклектику, Донателла подчеркнула, что хотела создать для будущего осенне-зимнего сезона многослойные образы.

Однако, когда Версаче говорит о многослойности, она имеет в виду не только нагромождения разнородных предметов одежды. Многослойность у дизайнера имеет более глубокие корни: Донателла смешивает деконструктивный панк и традиционную итальянскую роскошь, а также использует самые разные ткани от ультрасовремнных высокотехнологичных до золотого бархата, который, кажется, напрямую заимствован из архивных коллекций дома. Кроме того, она смешивает одежду и аксессуары линии Versace Home с их кистями, бахромой, великолепными принтами и прочим декором. В итоге получилась одна из ее лучших мужских коллекций как текущей миланской Недели, так и самой марки.

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