Неделя мужской моды в Милане: Versace. Осень, 2019

Донателла Версаче заявила, что хочет, чтобы мужчина мог свободно выражать свое мнение, выбирая ярко-оранжевое боа из марабу или офисный костюм в клетку.

После продажи компании американскому конгломерату Донателла Версаче представила в Милане высокоэнергетическую коллекцию в ярких цитрусовых оттенках с блестками и перьями. Так мужчины Versace еще не выглядели! Сама дизайнер подчеркнула, что хочет, чтобы ее клиенты имели большой выбор и могли выражать свое мнение через одежду, будь то ярко-оранжевое боа из марабу в стиле мюзикла «Клетка для чудаков» или серый костюм в клетку для офиса. Таким образом Донателла пытается вернуть мужчинам их силу: «Только уверенный в себе мужчина может видеть за пределами существующего положения веще и оспаривать его… Это новое отношение дает ему свободу и безопасность в игнорировании общепринятых норм по отношению к красоте и, тем более, мужественности». Получилось очень круто!