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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Милане: Versace. Весна, 2019

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  • 21 Июня 201814:36
Сюжеты: Versace, Весна-лето 2019, Неделя моды в Милане

Мужская коллекция Versace для будущей весны вместила самые разные образы: от современного яппи до романтического хиппи.

В новой коллекции Донателла Версаче постаралась представить образы для молодых мужчин, которые подойдут на самые разные случаи. Здесь можно найти и повседневную (хоть и очень смелую!) офисную униформу, и наряды для вечеринок и отдыха, и для городских прогулок. При этом Версаче продолжает использовать находки старшего брата и обращается к архивам дома, откуда заимствует яркие (даже кричащие) краски, смелые принты и объемные силуэты. «Красота сама по себе скучна. Я хочу видеть мужчину, который несовершенен, уверен в себе и не боится показать свою личность», – комментирует новую коллекцию дизайнер.

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