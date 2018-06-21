Неделя мужской моды в Милане: Versace. Весна, 2019

Мужская коллекция Versace для будущей весны вместила самые разные образы: от современного яппи до романтического хиппи.

В новой коллекции Донателла Версаче постаралась представить образы для молодых мужчин, которые подойдут на самые разные случаи. Здесь можно найти и повседневную (хоть и очень смелую!) офисную униформу, и наряды для вечеринок и отдыха, и для городских прогулок. При этом Версаче продолжает использовать находки старшего брата и обращается к архивам дома, откуда заимствует яркие (даже кричащие) краски, смелые принты и объемные силуэты. «Красота сама по себе скучна. Я хочу видеть мужчину, который несовершенен, уверен в себе и не боится показать свою личность», – комментирует новую коллекцию дизайнер.