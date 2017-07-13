Неделя мужской моды в Нью-Йорке: 3.1 Phillip Lim. Весна, 2018

В новом сезоне Филлип Лим вдохновлялся искусством и ремеслом художника.

1 / 23 3.1 Phillip Lim. Весна, 2018













































Весенне-летней коллекцией Филлип Лим дает понять, что с уважением и, возможно, завистью относится к ремеслу художника. Изобразительное искусство и творческий дух стали главными тема, вдохновляющими модельера, который хотел бы создавать произведения искусства, но вынужден поспевать за темпом модной индустрии. Тем не менее, это не помешало Лиму создать импровизированную художественную мастерскую в своей нью-йоркской студии, где проходили съемки свежего лукбука.

Вдохновленный работами Эллсуорта Келли, Джексона Поллока, Сай Тумбли и других матсеров XX века, Филлип Лим буквально начал с чистого холста. В качестве основы для будущих шедевров дизайнер использовал модели из денима и хлопчатобумажной ткани, которые покрывал щедрыми брызгами яркой краски. Фартуки и халаты, вошедшие в модельный ряд коллекции, придали ей завершенности и эстетики спецодежды. Получилось очень жизнерадостно и стильно.