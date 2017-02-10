Неделя мужской моды в Нью-Йорке: Boss. Осень, 2017

Коллекция, разработанная дизайнером Инго Уилтсом, обновляет некоторые из классических образов и стилей марки.

1 / 34 Boss. Осень, 2017



































































Новый креативный директор немецкой марки Инго Уилтс рассказал, что вдохновлялся архивами Boss эпохи 1980-1990-х годов. Дизайнер был очарован яркими и контрастными образами того времени и предложил коллекцию, построенную на игре объемов и пропорций. Громоздкие и негабаритные образы Инго усложнил объемными брюками со складками в духе восьмидесятых.

Костюмы, которые давно стали отличительной чертой марки, оказались все двубортными. Большинство из них шли в паре со свитерами на молнии, вдохновленные образами легкоатлетов. В качестве современных элементов в новой коллекции Boss выступают куртки из нейлона и кожи, украшенные множеством карманов, и лыжные свитера с графическими полосами.