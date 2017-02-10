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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Нью-Йорке: Boss. Осень, 2017

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  • 10 Февраля 201711:24
Сюжеты: Hugo Boss, Неделя моды в Нью-Йорке, Осень-зима 2017-18

Коллекция, разработанная дизайнером Инго Уилтсом, обновляет некоторые из классических образов и стилей марки.

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  • Boss. Осень, 2017

Новый креативный директор немецкой марки Инго Уилтс рассказал, что вдохновлялся архивами Boss эпохи 1980-1990-х годов. Дизайнер был очарован яркими и контрастными образами того времени и предложил коллекцию, построенную на игре объемов и пропорций. Громоздкие и негабаритные образы Инго усложнил объемными брюками со складками в духе восьмидесятых.

Костюмы, которые давно стали отличительной чертой марки, оказались все двубортными. Большинство из них шли в паре со свитерами на молнии, вдохновленные образами легкоатлетов. В качестве современных элементов в новой коллекции Boss выступают куртки из нейлона и кожи, украшенные множеством карманов, и лыжные свитера с графическими полосами.

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