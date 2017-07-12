Неделя мужской моды в Нью-Йорке: Boss. Весна, 2018

Дизайнер Инго Уилтс продолжает пересматривать образный ряд и коды Boss, делая ставку на спорт, расслабленность и круизный стиль.

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Второй сезон подряд марка Boss презентует свои мужские коллекции в Нью-Йорке. На этот раз гости показа увидели очень легкие весенне-летние образы, вдохновленные парусным спортом и морскими путешествиями. Креативный директор бренда Инго Уилтс дает в коллекции множество ссылок на тему моря: от дождевиков и нейлоновых курток до декора из веревок и флагов.

Если остановиться на декоре, то дизайнер не отказывается от логомании и использует крупные принты HBNY, обозначающие Hugo Boss New York. Этими надписями Инго покрывает практически все: от маек до парок. Кроме того, в качестве украшения сумок Уилтс использовал гео-координаты магазина, принадлежащего бренду и расположенному на площади Колумбус-Серкл.

Что касается кроя, то креативный директор Boss предпочитает расслабленность и текучесть. Уилтс создает преувеличенные объемы, которые ложатся на теле в красивые складки. Это еще раз напоминает о морской теме с ее волнами и ветром. Свою новую коллекцию дизайнер адресует парням, ценящим одежду высокого класса и ищущим приключений.