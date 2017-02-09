Неделя мужской моды в Нью-Йорке: Raf Simons. Осень, 2017

Дизайнер дебютировал в новой локации: Раф Симонс впервые представил свое шоу на нью-йоркском подиуме.

1 / 40 Raf Simons. Осень, 2017















































































Показ бельгийского дизайнера, бесспорно, стал самым ожидаемым событием прошедшей в Нью-Йорке Недели мужской моды. Дебютируя, Раф Симонс представил коллекцию, вдохновленную новым для него городом. Даже надписи на свитерах и поясах I Love You во многом напоминали знаменитое туристское I Love New York. Увидеть эти негабаритные спортивные куртки, свитера и спортивную одежду в сочетание с современной классикой собрались многие коллеги Рафа: Джозеф Альтузарра, Нарцисо Родригес, Лазаро Эрнандес и Джек Маккалоу, а также Лоренс Чандлер.

«Я вижу Нью-Йорк как город с невероятной энергией, невероятным вдохновением и невероятными людьми. Я всегда черпаю вдохновение от места, в котором живу, а здесь особенно чувствуется невероятная свобода», – делился за кулисами своими впечатлениями от переезда Симонс. Сама же коллекция демонстрирует новый подход дизайнера к крою и пошиву. Раф использовал узнаваемые ссылки на свои прошлые коллекции, однако во многом их модернизировал.

Одним из выразительных приемов коллекции стало объединение мужественности и женственности. Это особенно заметно в вечерних образах, дополненных желтыми лентами на талии и аксессуарами из бисера, похожими на женские ожерелья. Однако Раф не углубляется в эту игру и тут же демонстрирует богатые заимствования из рабочей спецодежды. От всей этой мешанины складывается очень приятное контрастное впечатление: наивность, утонченность и спорт здесь идут рука об руку.