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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Нью-Йорке: Raf Simons. Осень, 2017

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  • 09 Февраля 201711:18
Сюжеты: Raf Simons, Неделя моды в Нью-Йорке, Осень-зима 2017-18

Дизайнер дебютировал в новой локации: Раф Симонс впервые представил свое шоу на нью-йоркском подиуме.

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  • Raf Simons. Осень, 2017

Показ бельгийского дизайнера, бесспорно, стал самым ожидаемым событием прошедшей в Нью-Йорке Недели мужской моды. Дебютируя, Раф Симонс представил коллекцию, вдохновленную новым для него городом. Даже надписи на свитерах и поясах I Love You во многом напоминали знаменитое туристское I Love New York. Увидеть эти негабаритные спортивные куртки, свитера и спортивную одежду в сочетание с современной классикой собрались многие коллеги Рафа: Джозеф Альтузарра, Нарцисо Родригес, Лазаро Эрнандес и Джек Маккалоу, а также Лоренс Чандлер.

«Я вижу Нью-Йорк как город с невероятной энергией, невероятным вдохновением и невероятными людьми. Я всегда черпаю вдохновение от места, в котором живу, а здесь особенно чувствуется невероятная свобода», – делился за кулисами своими впечатлениями от переезда Симонс. Сама же коллекция демонстрирует новый подход дизайнера к крою и пошиву. Раф использовал узнаваемые ссылки на свои прошлые коллекции, однако во многом их модернизировал.

Одним из выразительных приемов коллекции стало объединение мужественности и женственности. Это особенно заметно в вечерних образах, дополненных желтыми лентами на талии и аксессуарами из бисера, похожими на женские ожерелья. Однако Раф не углубляется в эту игру и тут же демонстрирует богатые заимствования из рабочей спецодежды. От всей этой мешанины складывается очень приятное контрастное впечатление: наивность, утонченность и спорт здесь идут рука об руку.

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