Неделя мужской моды в Нью-Йорке: Raf Simons. Весна, 2018

Во вторник вечером Раф Симонс представил под Манхэттенским мостом собственную версию фильма «Бегущий по лезвию».

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Вдохновившись культовым фильмом Ридли Скотта 1982 года, Раф Симонс представил в Нью-Йорке свою версию образов картины. По мнению дизайнера, герои Харрисона Форда, Рутгера Хауэра и Шона Янга сегодня должны были одеваться в стиле унисекс, но с заметным влиянием атмосферы Чайна-тауна.

Симонс продолжает сотрудничество с современными художниками, чье творчество уважает и в котором разбирается как никто другой. На этот раз графику для окрашивания тканей и создания принтов дизайнер заимствовал у британца Питера Сэвилла. Особое место в коллекции занял декор, вдохновленный обложками альбомов панков новой волны Joy Division и New Order, созданные Сэвиллом в 1980-х.

Что касается модельного ряда, то главное место Симонс отвел для бесформенных пальто и плащей. Дизайнер работал с техникой деконструкции и увеличения объемов, что сделало многие модели похожими на образы Едзи Ямамото. Нуарные модели из прорезиненной ткани скрывали тела манекенщиков, а широкополые шляпы в восточном стиле, шарфы и зонты – лица. Получилось очень стильно и кинематографично.

Также важной составляющей коллекции стали свитера, прошедшие все тот же процесс деконструкции. Классические модели с V-образным вырезом превратились у Симонса в одежды воинов эпохи апокалипсиса. Раф проявил креативность, создавая многослойные образы, нанизывая на моделей элемент за элементом. В итоге мы увидели одну из самых интересных и умных коллекций недели мужской моды в Нью-Йорке.