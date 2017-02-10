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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Нью-Йорке: Ralph Lauren. Осень, 2017

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  • 10 Февраля 201711:22
Сюжеты: Ralph LAUREN, Осень-зима 2017-18, Неделя моды в Нью-Йорке

Вернувшись в расписание Недели моды в Нью-Йорке, Ральф Лорен снова пересмотрел свое видение классической мужской одежды.

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  • Ralph Lauren. Осень, 2017

Представив новую коллекцию своей линии Purple Label Ralph Lauren и новое видение мужской моды, дизайнер продемонстрировал и то, что не отказался от портного мастерства, ремесел и деталей, выполненных вручную. Одной из главных составляющих коллекции стали блейзеры и смокинги из бархата, в том числе из фиолетового. По сути, все собрание образов представляет собой капсулу вечерней одежды.

Однако вместе с этими элегантными вещами Ральф Лорен включает в коллекцию и повседневную одежду из нетрадиционных тканей, таких как вельвет и жаккардовый шелк, украшенные принтами в стилистике индейцев навахо. Эти же принты обнаруживаются на других образах: от верхней одежды до вязаных свитеров. Так элитарность дизайнер смешивает с этникой и мотивами Дикого Запада. Кстати, деним, ковбойские ремни и бахрома в коллекции также присутствуют.

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