Неделя мужской моды в Париже: Alexander McQueen. Осень, 2018

Создавая очередную классную коллекцию, Сара Бертон черпала вдохновение в самых разных образах современных британских мужчин.

1 / 39 Alexander McQueen. Осень, 2018













































































Это уже стало традицией: Сара Бертон показала в Париже одну из самых интересных коллекций мужской Недели. Дизайнер вдохновляется образами соотечественников, которых встречает на улицах, и додумывает, как могут выглядеть британские мужчины в сезоне осень-зима 2018/19. Как обычно, стиль Бертон очень эклектичен и элегантен. Продолжая авангардистский подход основателя марки, Сара мастерские сочетает ирландскую историю, классический крой в духе Сэвил Роу, а также аллюзии на персонажей абсурдистских произведений Самуэля Беккета. В основе модельного ряда верхняя одежда: верблюжьи пальто, легкие пальто-халаты, куртки пилотов и негабаритные свитера из толстого мохерового трикотажа. Получилось очень классно и вполне в духе Александра Маккуина.