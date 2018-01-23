Вход
ADV
Интересно
Alexander McQueen (223)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Париже: Alexander McQueen. Осень, 2018

  • 164
  • 0
  • 23 Января 201811:28
Сюжеты: Alexander McQueen, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2018-19

Создавая очередную классную коллекцию, Сара Бертон черпала вдохновение в самых разных образах современных британских мужчин.

1 / 39
  • Alexander McQueen. Осень, 2018

Это уже стало традицией: Сара Бертон показала в Париже одну из самых интересных коллекций мужской Недели. Дизайнер вдохновляется образами соотечественников, которых встречает на улицах, и додумывает, как могут выглядеть британские мужчины в сезоне осень-зима 2018/19. Как обычно, стиль Бертон очень эклектичен и элегантен. Продолжая авангардистский подход основателя марки, Сара мастерские сочетает ирландскую историю, классический крой в духе Сэвил Роу, а также аллюзии на персонажей абсурдистских произведений Самуэля Беккета. В основе модельного ряда верхняя одежда: верблюжьи пальто, легкие пальто-халаты, куртки пилотов и негабаритные свитера из толстого мохерового трикотажа. Получилось очень классно и вполне в духе Александра Маккуина.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru