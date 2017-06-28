Неделя мужской моды в Париже: Alexander McQueen. Весна, 2018

Сара Бертон продолжает активно развивать мужскую линию британского дома, причем делает это на самом высоком уровне.

1 / 39 Alexander McQueen. Весна, 2018













































































Мужская коллекция Alexander McQueen заслуживает сегодня самого пристального внимания. Во-первых, само направление совсем недавно начало активно развиваться под руководством Сары Бертон. Во-вторых, креативный директор британского дома заявила, что намерена вывести мужскую линейку на высокий уровень женской коллекции. Бертон успешно удается заинтересовать и даже удивить публику, а главное – доказать, что она является универсальным творцом с богатой фантазией.

Весенне-летняя коллекция будущего года у Сары отражает ее увлечение природой и фольклором. «Мне нравятся идеи язычества и ремесел, а также образы исследователей и первооткрывателей», – добавляет дизайнер за кулисами шоу. Бертон не отходит от качественного пошива и выверенного стиля Alexander McQueen, при этом использует ручную работу в декоре одежды.

В новой коллекции можно увидеть трикотаж ручной вязки, японский деним, роскошные вышивки в виде карт и цитат из стихотворений Редьярда Киплинга, а также необработанные швы и нити, имитирующие изнанку одежды. При этом Бертон не забывает о традициях британской мужской моды, поэтому ремесла смешивает с контрастной классикой. Об этом миксе дизайнер говорит: «Идея состоит не в господстве человека над природой, а в гармонии с ней и миром».

Одна из самых красивых и интересных коллекций минувшей Недели моды.