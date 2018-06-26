Неделя мужской моды в Париже: Alexander McQueen. Весна, 2019

В одной из ее самых мощных коллекций сезона Сара Бертон решительно и безапелляционно препарирует классический мужской костюм.

Сара Бертон представила в Париже одну из самых мощных коллекций. Дизайнер препарировала пиджаки, пальто и другие элементы классического мужского гардероба, собирая их по-новому, придавая им нового смысла. При этом Бертон выступает не только как гениальный конструктор, которые по праву достоин возглавлять дом, созданный Александром Маккуином. Бертон показывает свой оригинальный вкус на искусство, выбирая в качестве источников вдохновения картины Фрэнсиса Бэкона и фотографии Джона Дикина. Дизайнер создала образы сильных мужчин, которым, впрочем, не чужды сомнение и страстность.