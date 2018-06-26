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Alexander McQueen (228)
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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Париже: Alexander McQueen. Весна, 2019

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  • 26 Июня 201811:40
Сюжеты: Alexander McQueen, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2019

В одной из ее самых мощных коллекций сезона Сара Бертон решительно и безапелляционно препарирует классический мужской костюм.

Сара Бертон представила в Париже одну из самых мощных коллекций. Дизайнер препарировала пиджаки, пальто и другие элементы классического мужского гардероба, собирая их по-новому, придавая им нового смысла. При этом Бертон выступает не только как гениальный конструктор, которые по праву достоин возглавлять дом, созданный Александром Маккуином. Бертон показывает свой оригинальный вкус на искусство, выбирая в качестве источников вдохновения картины Фрэнсиса Бэкона и фотографии Джона Дикина. Дизайнер создала образы сильных мужчин, которым, впрочем, не чужды сомнение и страстность.

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