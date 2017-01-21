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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Париже: Balenciaga. Осень, 2017

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  • 21 Января 201713:01
Сюжеты: Balenciaga, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2017-18

В осенне-зимней коллекции для парижского дома моды Демна Гвасалия с присущей ему эксцентричностью рассуждает на тему офисного дресс-кода и делового стиля вообще.

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  • Balenciaga. Осень, 2017

Комментируя образы из новой коллекции, Демна Гвасалия рассказал, что хотел разработать новый деловой стиль, обойдя галстуки и официоз. Дизайнер попытался, небезуспешно, поставить во главу угла портновское искусство и сделать классический костюм менее жестким. По мнению Демны, и в корпоративной среде мужчина должен чувствовать комфорт и дышать свободно.

Преследуя эти цели, к сезону осень-зима 2017/18 Гвасалия подготовил мешковатые и расслабленные силуэты. Настроение подчеркивалось полностью расстегнутыми рубашками, открывающими грудь. Пальто у дизайнера стали еще более угловатыми и квадратными, до такой степени, что в них легко можно спрятать зонтик. Объем плеча резко преувеличен,  крой брюк тоже стал более свободным, а длина увеличилась.

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