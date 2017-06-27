Неделя мужской моды в Париже: Balenciaga. Весна, 2018

Новая коллекция Демны Гвасалия выстроена вокруг образа воскресного папы, гуляющего с детьми в парке.

1 / 56 Balenciaga. Весна, 2018















































































































Весеннее мужское шоу Balenciaga превратилось в рассказ о занятых или разведенных отцах. По воскресеньям герои коллекции проводят свободное время в парке со своими детьми. Гости показа увидели мужчин, которым даже по выходным дням сложно изменить ежедневному формальному образу, однако они могут его свободно интерпретировать.

В арсенале воскресных папаш оказались негабаритные пиджаки и куртки изо льна, свободные рубашки, дождевики и застиранные джинсы. При этом образы были дополнены несовместимыми с ними экзотическими кожаными деталями. В целом, коллекция производит очень позитивное впечатление.