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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Париже: Balenciaga. Весна, 2018

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  • 27 Июня 201717:35
Сюжеты: Balenciaga, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2018

Новая коллекция Демны Гвасалия выстроена вокруг образа воскресного папы, гуляющего с детьми в парке.

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  • Balenciaga. Весна, 2018

Весеннее мужское шоу Balenciaga превратилось в рассказ о занятых или разведенных отцах. По воскресеньям герои коллекции проводят свободное время в парке со своими детьми. Гости показа увидели мужчин, которым даже по выходным дням сложно изменить ежедневному формальному образу, однако они могут его свободно интерпретировать.

В арсенале воскресных папаш оказались негабаритные пиджаки и куртки изо льна, свободные рубашки, дождевики и застиранные джинсы. При этом образы были дополнены несовместимыми с ними экзотическими кожаными деталями. В целом, коллекция производит очень позитивное впечатление.

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