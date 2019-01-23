Неделя мужской моды в Париже: Celine. Осень, 2019

Эди Слиман дебютировал в парижском доме с мужской коллекцией, которая стала одой традиционному британскому стилю.

На прошедшей в Париже Неделе мужской моды случилось то, что не мог ожидать никто! Дебютировав в Celine с коллекцией для мужчин, король узких брюк представил новое видение костюма. На этот раз Эди Слиман работает мешковатыми штанами со складками и высокой линией талии. Для дизайнера это абсолютное новаторство, для моды – классика мужского гардероба. И правда, Слиман обращается к традициям, заложенным лондонскими портными, и британскому стилю как таковому. В образах коллекции легко угадываются субкультуры модов, рокабилли и тедди-боев. Смотрится очень впечатляюще и красиво.