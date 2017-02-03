Вход
ADV
Интересно
Comme Des Garcons (30)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Париже: Comme Des Garcons. Осень, 2017

  • 117
  • 0
  • 03 Февраля 201711:32
Сюжеты: Comme Des Garcons, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2017-18

Рей Кавакубо представила коллекцию «Отрочество», полную ассоциаций с самой волшебной порой в жизни каждого человека.

1 / 41
  • Comme Des Garcons. Осень, 2017

На парижский подиум манекенщики Comme Des Garcons в этот раз вышли в ярких париках розового, желтого, зеленого и голубого цветов. Одежда была украшена формочками для игры в куличи, а будто бы купленные на вырост асимметричные фраки, негабаритные футболки и высокие кроссовки придавали моделям детские черты. При этом ощущение игровой комнаты усиливалось контрастами: темный и светлый, длинный и короткий, матовый и блестящий, невинный и зловещий.

На этот раз Рей отказалась от привычных для нее сложной философии, техники деконструкции и многослойности в пользу простоты и некоторой игривости. Мальчики Кавакубо щеголяли по подиуму в лоскутных фраках, украшенных рубиновыми и ярко-синими искрами. В качестве декора использовались блестящие цветы из стеганой ткани, флоральные мотивы дублировались в виде вышивки и на некоторых куртках. Рогатые черепа и пауки, силуэты животных и игрушечных поездов тоже нашли себе место в этой коллекции.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru