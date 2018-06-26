Неделя мужской моды в Париже: Comme des Garcons. Весна, 2019

В то время, когда все работают со спортивной одеждой, Рей Кавакубо сосредоточилась на том, чтобы освежить традиционный костюм.

В новой коллекции креативный директор Comme des Garcons создает виртуальный мир, в котором объединяет латекс, трехмерные модели, синтетику самых разных сортов и инфантильный взгляд на одежду. Здесь много ярких красок, которые так здорово играют при движении всех этих объемных 3D-конструкций. В основе образов – традиционный костюм-тройка, который Кавакубо значительно освежает, а то и вовсе кардинально меняет. Получилось очень жизнерадостно.