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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Париже: Dior Homme. Осень, 2018

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  • 25 Января 201812:36
Сюжеты: Dior, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2018-19

На этот раз большой оригинал Крис Ван Аш черпал вдохновение в истории и традициях парижского дома.

Большой поклонник широких брюк и негабаритных толстовок Крис Ван Аш в этот раз решил вернуться к корням Dior Homme и его резким линиям. Фактически дизайнер притянул мужскую коллекцию к женской, которая в сезоне осень-зима 2018/19 заметно ностальгировала по new look, придуманному Диором в 1947 году для женщин. В частности, Ван Аш использовал утонченный силуэт, полоску, контрастные детали и боковые разрезы.

Получились очень красивые образы, которые одновременно кажутся элегантными и смутно напоминают об аккуратности военной формы, хотя дизайнер признался за кулисами шоу, что старался избегать этой ссылки: «Мсье Диор часто черпал вдохновение в одежде офицеров и парадной форме, поэтому некоторые из военных деталей действительно оказывались в мужских коллекциях. Я решил этого не делать, чтобы не превратить мужской костюм в слишком военный, потому что мне не кажется это правильным на данный момент».

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