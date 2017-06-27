Неделя мужской моды в Париже: Dior Homme. Весна, 2018

В честь своего десятилетия на посту креативного директора мужской линии парижского дома моды Крис Ван Аш представил на днях коллекцию нового лейбла Christian Dior Atelier.

1 / 40 Dior Homme. Весна, 2018















































































В честь своего десятилетия во главе марки Крис Ван Аш представил публике обновленный лейбл Christian Dior Atelier, еще более стильный и еще более роскошный. Новые логотипы можно было увидеть на рукавах костюмов и пальто, а также на белых футболках. Похоже, будущей весной джентльменам, предпочитающим Dior, придется затянуть ремни. В своей новой коллекции креативный директор мужской линии представил модели с утонченными пропорциями.

Ван Аш обратился к классическому черному костюму, который использовал в качестве чистого холста для своих экспериментов. Дизайнер также использовал тему спорта и соединения на первый взгляд несочетаемых элементов. Кроме того, Крис деконструировал традиционный пиджак, оставив от него лишь нижнюю часть, что удлинило силуэт и сделало его еще более тонким, но экстравагантным. Рукава же модельер пустил вокруг талии или шеи. Дизайнер также использовал в виде принтов картины французских художников: портреты молодых мужчин и изображения белых орхидей.