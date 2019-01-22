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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Париже: Dior. Осень, 2019

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  • 22 Января 201910:13
Сюжеты: Dior, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2019-20

Ким Джонс представил третью коллекцию для французского дома, вдохновленную работами американского художника Раймонда Петтибона.

Креативный директор Dior Homme оказался не только талантливым дизайнером, но и большим знатоком современного искусства. Работая над новой коллекцией, Ким Джонс обратился к творчеству американского художника Раймонда Петтибона и украсил мотивами из его работ большинство моделей. Однако Джонс не просто перенес на одежду принты, над декором коллекции трудились лучшие вышивальщицы ателье Dior. Еще одной ощутимой и важной темой показа стала тема доспехов, раскрытая, например, в металлическом блеске плаща, украшенного архивным леопардовым принтом, или мягкой нагрудной пластине. Джонс заметно омолаживает стиль парижского дома моды, добавляя ему элементы спорта и актуального стритстайла: например, черные байкерские перчатки оперной длины. Одна из самых лучших и свежих коллекций Недели моды!

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