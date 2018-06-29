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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Париже: Dior. Весна, 2019

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  • 29 Июня 201818:11
Сюжеты: Dior, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2019

Еще одним ярким и запоминающимся дебютом завершившейся Недели мужской моды в Париже стало первое шоу Кима Джонса на посту креативного директора Dior Homme.

Показ новой коллекции прошел с настоящим размахом. Это касается и огромной статуи из 70 000 цветов, и списка гостей, среди которых были Роберт Паттинсон, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Виктория и Бруклин Бекхэм, Кристина Риччи, Рита Ора, Лили Аллен, Ленни Кравиц, Белла Хадид, Карл Лагерфельд, Крис ван Аш, Вирджил Абло, Хайдер Акерманн и другие звезды моды и шоу-бизнеса. VIP-персон было настолько много, что в первых рядах еле нашлось место для редакторов и журналистов.

О самой коллекции новый креативный директор сказал, что вдохновлялся архивами Dior, любовью Кристиана Диора к цветам и мифом, что парижский дом работает только с женской одеждой. Образы во многом получились расслабленными: Киму Джонсу удается гармонично сочетать спортивный стиль и более формальную моду. Нежности коллекции придала выбранная палитра и цветочный принт.

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